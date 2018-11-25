بالفيديو – السعيد يقتل الاتحاد في دربي جدة

قتل عبد الله السعيد آمال اتحاد جدة في العودة في مباراة دربي جدة ضد الأهلي، بهدف ثالث.

واستغل السعيد تمريرة حريرية من حسين المقهوي في الدقيقة 76 ليضعها بطريقة رائعة من فوق فواز القرني.

وكان اتحاد جدة قد تقدم بهدف لفهد المولد، قبل ثلاثية الأهلي.

وشارك السعيد قبل نهاية الشوط الأول في محل المصاب جيانيني تافاريس، أما محمد عبد الشافي فيقود صفوف الراقي.

وسجل صاحب الـ33 عاما هدفه الثاني، في 10 مواجهات مع أهلي جدة.

وانتقل السعيد من الأهلي المصري مطلع هذا الموسم بعد فترة إعارة مع كوبس الفنلندي، تبعت أزمة توقيعه للزمالك قبل تجديد تعاقده مع الأحمر.

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