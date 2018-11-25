يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي جدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي، بين الاتحاد والأهلي.

بالنسبة للضيوف، يجلس عبد الله السعيد على دكة البدلاء، ويشارك محمد عبد الشافي أساسيا. (طالع التشكيل، وتابع المباراة لحظة بلحظة)

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد 9 مباريات، على بعد 9 نقاط من الهلال المتصدر.

أما الاتحاد ففي موسم كارثي حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطتين.

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نهاية المباراة

ق76: وعبد الله السعيد ينهي الأمور.. الثالث لأهلي جدة.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 49 الاتحاد 1 : 2 الأهلي #الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/kyj8zuouvn — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 25, 2018

ق49: والثاني للأهلي.. السومة والعرضية وإنهاء رائع من عبد الفتاح عسيري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: مشاركة عبد الله السعيد بدلا من جيانيني تافاريس

الهدف الأول لنادي #الاهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 21 الأهلي 1 : 1 الاتحاد#الاهلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/qN96AFfJmy — دوري بلس (@dawriplusksa) November 25, 2018

ق21: السومة يتعادل للأهلي برأسية رائعة.

الهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 7 الاهلي 0 : 1 الإتحاد #الاهلي_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/hE3gxTBcwv — دوري بلس (@dawriplusksa) November 25, 2018

ق7: بووووووم فهد المولد يضرب من انفراد تام بمرمى الأهلي.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..