محدّث انتهت دربي جدة - الاتحاد (1) - (3) الأهلي.. السعيد يقتل النمور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 - 18:32

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - دربي جدة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي جدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي، بين الاتحاد والأهلي.

بالنسبة للضيوف، يجلس عبد الله السعيد على دكة البدلاء، ويشارك محمد عبد الشافي أساسيا. (طالع التشكيل، وتابع المباراة لحظة بلحظة)

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الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعد 9 مباريات، على بعد 9 نقاط من الهلال المتصدر.

أما الاتحاد ففي موسم كارثي حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطتين.

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نهاية المباراة

ق76: وعبد الله السعيد ينهي الأمور.. الثالث لأهلي جدة.

ق49: والثاني للأهلي.. السومة والعرضية وإنهاء رائع من عبد الفتاح عسيري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: مشاركة عبد الله السعيد بدلا من جيانيني تافاريس

ق21: السومة يتعادل للأهلي برأسية رائعة.

ق7: بووووووم فهد المولد يضرب من انفراد تام بمرمى الأهلي.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل..

السعودية دربي جدة

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