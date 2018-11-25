لجنة المسابقات السعودية ترد على تأجيل مواجهة الهلال قبل مباراة النصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 - 13:59

كتب : محمد سمير

الهلال - الاتحاد

دافع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بتأجيل مباراة أحد والهلال التي كان مقررا إقامتها قبل مواجهة الأخير للنصر في دربي الرياض.

وكان سعود آل سويلم رئيس نادي النصر قد استنكر مواجهة فريقه للوحدة قبل مباراة الدربي في الوقت الذي تم فيه تأجيل مواجهة الهلال وأحد.

وتعجب رئيس النصر من القرار في الوقت الذي يتعرض له لاعبو فريقه للضغط باحتمالية الحصول على بطاقة صفراء قد تتسبب في إيقافهم عن مواجهة الدربي.

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ودافع الاتحاد السعودي عن قراره بتأجيل مواجهة الهلال وأحد في خمس نقاط وهم على النحو التالي:

أولا: قرار التعديل تم إعلانه رسميا بتاريخ 18 أكتوبر 2018

ثانيا: تم تعديل مواجهات النصر والهلال من قبل لجنة المسابقات، بناء على ما تم رفعه للجنة من قبل الناديين وحسب رغباتهما وموافقتهما.

ثالثا: تقدم نادي النصر بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت 1 ديسمبر إلى 2 من الشهر ذاته.

رابعا: تقدم نادي الهلال بطلب تأجيل مواجهته مع نادي أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراة النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى الجمعة 7 من الشهر ذاته وتأخير مواجهته مع الحزم من الخميس 13 ديسمبر إلى السبت 15 من الشهر نفسه.

خامسا: وافقت اللجنة على طلبات الناديين المشار إليهما، في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مواجهته مع النصر لوجود مواجهة بين النصر والوحدة يوم الأحد 2 ديسمبر وذلك سبب اختيار الهلال مباراته أمام أحد يوم 12 ديسمبر وتم اعتمادها.

ورفضت لجنة المسابقات الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أنها تعمل لصالح الكرة السعودية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية دون تفريق.

وبعد مرور 10 جولات يتصدر الهلال برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر.

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