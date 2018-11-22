بنزيمة: جاء دوري بعد رحيل رونالدو.. والعاشرة أشعرتني بالفخر

أبدى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، ارتياحه في صفوف فريقه، وسعادته بتسجيله العديد من الأهداف مؤخرا.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بنزيمة تحدّث إلى قناة ريال مدريد الرسمية، وقال عن انفجاره تهديفيا في المباريات الأخيرة: "أشعر براحة كبيرة في النادي، أشعر بالسعادة دوما على أرض الملعب، التسجيل وصناعة الأهداف يسببان السعادة لي أيضا، شعوري ينعكس على مستواي في الملعب. إنه موسم مهم لنا جميعا، نلعب بشكل جماعي، وأنا محظوظ لتسجيل أهداف أكثر من السابق".

مشيرا إلى أن الجماهير تطلبه بعمل إضافي دوما: "دائما ما أطالب بتسجيل مزيد من الأهداف، ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، ودائما ما يُطلَب مننا الكثير كلاعبين".

وتطرق بنزيمة لرحيل كريستيانو رونالدو، معتبرا أنه قادر على سد الفراغ: "امتلكنا كريستيانو رونالدو في السابق، والآن هو ليس معنا، ولذا جاء دوري وأنا مستعد لذلك، أنا وحيد في المقدمة".

بنزيمة تخطى الـ200 هدفا بقميص ريال مدريد: "عندما أنظر للماضي، اجد ما حققته لريال مدريد بكثير من التضحية، أنا سعيد لما وصلت إليه. الأمر المهم دوما أن أظل متحفزا".

المهاجم الفرنسي لا يهتم كثيرا بعدد محدد من الأهداف: "سأحاول تسجيل العديد من الأهداف، أريد أن أسجل في كل مباراة، لا أريد أن أحدد رقما معينا من الأهداف في ذهني، ربما 35 هدفا، أحب هذا الرقم، ولكني أحب أيضا إعطاء التمريرات الحاسمة".

بنزيمة ارتدى شارة قيادة الفريق في مواجهة سسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا: "إنها تعني الكثير لي، هذا شيء يعطيني الثقة، أحب العمل مع زملائي ومساعدة الشبان".

في آخر مباراة أمام سيلتا فيجو، سجّل بنزيمة هدفا رائعا افتتح به التسجيل لفريق: "السيطرة على الكرة كانت رائعة، أحب التدرب على السيطرة على الكرة في التدريبات، هذا مهم، إن سيطرت على الكرة بشكل جيد، فلديك فرصة جيدة للتسجيل".

واختتم معبرا عن فخره بالفوز 4 مرات بدوري أبطال أوروبا: "نلعب لنفوز بالألقاب، بالطبع من الصعب الفوز بتلك البطولات، نعمل بشكل جاد حتى نتحصل على فرصة التتويج، دوري الأبطال بطولة عصبة، شعرت بفخر كبير عندما فزنا بالعاشرة".

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