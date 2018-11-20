بالفيديو - فوز اللحظات الأخيرة.. بوليتانو يمنح إيطاليا انتصارا مثيرا ضد أمريكا

حقق منتخب إيطاليا فوزا في اللحظات الأخيرة على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب لومينوس آرينا في بلجيكا.

جاءت المباراة متوسطة المستوى واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع استطاع ماتيو بوليتانو مهاجم إنتر ميلان من تسجيل هدف الفوز بعد عدة تمريرات رائعة اخترق بها منتخب إيطاليا دفاع أمريكا.

واحتاج بوليتانو لـ7 دقائق فقط لتسجيل هدف الفوز بعدما شارك في الدقيقة 87 من المباراة بدلا من كيفين لاسانيا.

ويعد هذا الفوز هو الثالث لمنتخب إيطاليا مع روبرتو مانشيني المدير الفني الذي تولى مهمته عقب فشل الأزوري في التاهل لكأس العالم 2018.