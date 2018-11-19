شوبير: المنتخب قد يلعب ودية في مارس

بات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري أمام احتمال بشأن خوض مباراة ودية في مارس المقبل.

وقال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "ما تردد أن أجيري سيستبعد لاعبي الأهلي من مواجهة النيجر في مارس المقبل غير صحيح".

وألمح شوبير عبر قناة أون سبورت: "المنتخب لن يواجه النيجر فقط، بل هناك إمكانية لخوض مباراة ودية في نفس الشهر استعدادا لكأس أمم إفريقيا".

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أن أجيري بصدد منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديد في معسكر المنتخب لشهر مارس المقبل.

وضمن منتخب مصر تأهله لأمم إفريقيا 2019 برفقة المنتخب التونسي وذلك قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتقاسم الفراعنة ونسور قرطاج الصدارة برصيد 12 نقطة لكل منهما مع تفوق التونسيين بفارق المواجهات المباشرة.

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