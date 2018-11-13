3 أرقام تاريخية تحققت في الجولة الـ14 من الدوري المصري

فازت فرق المؤخرة، وتراجعت الفرق الشعبية. انتهت الجولة الـ14 من الدوري المصري، وكالعادة كانت عامرة بالأحداث والأرقام.

البعض دخلوا تاريخ الكرة المصرية بأرقامهم، ومنهم من عاد لذاكرة الكرة المصرية بعد سنوات من الانعزال.

ويقدم لكم FilGoal.com ثلاثة أرقام تحققت في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري.

السد العالي

سبق للحضري تسجيل اسمه في تاريخ كرة القدم كثيرا، وفي هذه الجولة دون السد العالي اسمه في سجل التاريخ برقم جديد.

وصل عصام الحضري خلال مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود هذه الجولة، إلى 40،000 دقيقة لعب في الدوري المصري في الدقيقة الـ٤٩ من عمر اللقاء.

وبعد إكمال اللقاء فقد وصل إلى 40،041 دقيقة لعب سيزدادون مع كل مباراة يخوضها حتى نهاية الموسم على الأقل، إن لم يستمر لموسم آخر.

نحن لا نملك إحصائية مؤكدة بعدد ركلات الجزاء التي تصدى لها الحضري خلال مسيرته التي بدأت منذ بداية التسعينيات.

لكن وحسب موقع TransferMarket المختص بالإحصائيات، فإن المخضرم صاحب الـ45 عاما وصل في تلك المباراة أيضا إلى ركلة الجزاء الثامنة التي يهدرها المهاجمون أمامه - سواء تصدى لها أو تكفلوا هم بإهدارها - في الدوري المصري فقط، منذ عام 2006 فقط.

(الرقم مأخوذ عن أ. خالد أبو العيون المؤرخ الكروي المصري الموثوق).

عامر عامر

حارس آخر دخل تاريخ للكرة المصرية برقم جديد، هذه المرة هو عامر عامر حارس الإنتاج الحربي الذي يقدم موسم رائع مع فريقه تحت قيادة مختار مختار مدرب الفريق.

ليس سهلا أن تحافظ على موقعك الأساسي في أي فريق بشكل دائم، لكن عامر عامر كتب مركز حراسة المرمى باسمه في الإنتاج الحربي منذ الموسم الماضي.

وصل عامر عامر في مباراة الزمالك الأخيرة إلى 60 مباراة متتالية يخوضها اللاعب بشكل أساسي وكامل في الدوري المصري.

عامر شارك في 12 مباراة من موسم 2016-2017، ثم شارك في كل مباريات فريقه بالموسم الماضي، قبل أن يشارك هذا الموسم في 14 مباراة حتي الآن.

صاحب الـ31 عاما يكون بذلك قد تفوق على عصام الحضري الذي سبق له المشاركة في 59 مباراة متتالية في الدوري المصري في قائمة أكثر الحراس مشاركة مع فرقهم في سلسلة متتالية من المباريات.

ولا يتفوق على عامر عامر والحضري في تلك القائمة، سوى محمد عواد حارس الإسماعيلي السابق والوحدة السعودي الحالي، والذي سبق له خوض 65 مباراة متتالية في الدوري المصري.

(الرقم مأخوذ عن أ. خالد أبو العيون المؤرخ الكروي المصري الموثوق).

عودة المصري

أخيرا وبعد 7 سنوات من الغياب، عاد النادي المصري للعب في مدينة القاهرة باللعب أمام وادي دجلة في بطولة الدوري والتعادل بهدف لكل فريق.

أخر مباراة لعبها المصري في القاهرة كانت أمام الداخلية يوم 14 يناير لعام 2012 تحت قيادة طلعت يوسف على ملعب كلية الشرطة، قبل أن يقيل النادي الساحلي مدربه بسبب الخسارة بهدفين وتعيين حسام حسن خلفا له.

المصري بعدها لعب أمام إنبي في بورسعيد وفاز بهدف عبد الله سيسيه في الـ90، قبل أن يتعادلوا مع الإسماعيلي في الإسماعيلية بدون أهداف ثم الفوز على الأهلي في بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم 1 فبراير 2012.

مباراة شهدت الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها 72 مشجعا، وكانت هي أخر مباراة للمصري في بورسعيد محليا.

وإن كانت أخر مباراة للمصري في القاهرة قبل مباراة دجلة هي مباراة الداخلية، فإن أخر مباراة لعبها المصري على ملعب "بتروسبورت" كانت في 25 أكتوبر 2010 أمام إنبي، وانتهت بالتعادل السلبي.

أما أخر هدف سجله المصري في القاهرة قبل هدف محمد كوفي في شباك وادي دجلة، فكان بشباك الزمالك يوم 30 ديسمبر 2011 على ملعب الكلية الحربية، ويومها فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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