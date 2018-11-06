ليلة_الأبطال – فرضيات الصعود وتوديع البطولة.. ماذا يحتاج كل فريق

بروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد وبرشلونة وانتر ميلان وأياكس امستردام وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

جميعها أندية تتفوق في مجموعاتها ويمكن أن تحسم مسألة صعودها إلى دور الـ16 قبل جولتين من ختام مرحلة المجموعات.

الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا تشهد مجموعة من المباريات المثيرة التي قد تحسم مصير العديد من الفرق مبكرا، ما بين ضمان التأهل للدور القادم أو فقدان الأمل في الوصول إليه.

يستعرض موقع الـ UEFA الرسمي في تقرير نشره على قسم بطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة من الفرضيات المحتملة مع ختام الجولة الوشيك انطلاقها.

من يحجز مقعده إلى المرحلة المقبلة، ومن يكتفي بفرصة القتال على المقعد المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي في كل مجموعة بالحلول ثالثا؟

دعونا نستعرض الفرضيات التي عرضها التقرير.

المجموعة الأولى

يتصدر بروسيا دورتموند الألماني بالعلامة الكاملة، ويليه حامل لقب الدوري الأوروبي أتليتكو مدريد برصيد 6 نقاط، ثم يأتي كل من موناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي برصيد نقطة لكل منهما.

انتصار دورتموند في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" لن يضمن لهم فقط الصعود للدور القادم، بل يضمن صدارة المجموعة بشكل مؤكد مهما كانت نتائج المواجهتين التاليتين لمتصدر الـ "بوندزليدجا".

أتليتكو مدريد يرغب في رد ما حدث في "سيجنال إيدونا بارك" قبل إسبوعين من الآن، وإن انتصر فقد يضمن بطاقة مؤهلة إلى الدور التالي في حال نهاية مباراة موناكو وكلوب بروج بالتعادل، وفي تلك الحالة يضمن دورتموند التأهل أيضا بينما تبقى حسابات الصدارة مؤجلة.

ما زال تيري هنري يبحث عن انتصاره الأول في مسيرته التدريبية مع موناكو، وإن حدث ذلك فيحافظ فريق الإمارة على فرصه في حصد إحدى البطاقات المؤهلة للدور التالت، أما في حالة الفشل في الانتصار فستتصعب المهمة تماما وقد تنعدم إن حقق أتليتكو مدريد الفوز.

حظوظ الفريق البلجيكي تشبه موناكو تماما، وإن خرجا بتعادل مع انتصار الفريق الإسباني ضد دورتموند، فسيكتفيان بالصراع على المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

المجموعة الثانية

ظروف المجموعة تشبه تماما ظروف المجموعة الأولى، حيث يتصدر برشلونة بالعلامة الكاملة من 3 جولات ويليه انتر ميلان برصيد 6 نقاط، ثم يتعادل توتنام هوتسبير الإنجليزي وبي اس في آيندهوفن الهولندي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة لكل منهما.

تماما مثل دورتموند، سيضمن برشلونة الصدارة لو حقق الانتصار في "جيوسيبي مياتزا"، وتماما مثل أتليتكو مدريد سيضمن الفريق الإيطالي بطاقة الصعود للدور التالي إن حقق الانتصار على ملعبه.

حظوظ توتنام وآيندهوفن تشبه حظوظ موناكو وكلوب بروج، وقد يتصارعان في النهاية على البطاقة المؤهلة إلى الدوري الأوروبي إن انتهت المواجهة في "ويمبلي" بنتيجة غير انتصار أي من الطرفين.

المجموعة الثالثة

لن يضمن أي فريق من هذه المجموعة الصعود للدور التالي بشكل مؤكد مع ختام الدور الرابع.

يتصدر ليفربول الإنجليزي برصيد 6 نقاط ويليه نابولي الإيطالي برصيد 5 نقاط ثم باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 4 نقاط، ويحل فريق ريد ستار بلجراد الصربي في المؤخرة بنقطة وحيدة.

هزيمة محتملة لباريس في رحلته إلى نابولي ستصعب من فرضية التأهل للدور التالي في أمر قد يشبه المفاجأة، ولكن فرص التأهل لن تنعدم.

أما ما قد يصبح في حكم المؤكد هو فقدان الفريق الصربي لفرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال خسارته أمام ضيفه ليفربول مع انتصار نابولي على ضيفه الفرنسي.

المجموعة الرابعة

لا تختلف ظروف تلك المجموعة المثيرة كثيرا عن سابقتها.

يتصدر بورتو بـ7 نقاط ثم يأتي شالكه الألماني ثانيا بـ5 نقاط وجالاتاسراي التركي ثالثا برصيد 4 نقاط، ويحل لوكوموتيف موسكو الروسي في مذيلة الترتيب برصيد خال من النقاط.

إثارة المجموعة ستستمر للجولات التالية ولن يضمن أي فريق الصعود في هذه الجولة.

لوكوموتيف موسكو رقميا هو الفريق الاسوأ في مرحلة المجموعات حتى الآن بعد فشله في تحقيق أي نقطة، وقد يتأكد ذلك بتوديعه لآمال التأهل للدور القادم نهائيا في الجولة الرابعة، وقد يتحقق ذلك من خلال احتمالين.

الأول هو خسارته من مضيفه بورتو مع انتصار أي طرف في المباراة الأخرى، أما الآخر فهو خروجه بالتعادل من ملعب "دراجاو" مع انتصار شالكه على جالاتاسراي في ألمانيا.

يبدو أننا سنودع الفريق الروسي.

المجموعة الخامسة

مجموعة تبدو قريبة من الحسم بسهولة.

يتساوى أياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونيخ الألماني في صدارتها برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويأتي خلفهما بنفيكا البرتغالي برصيد 3 نقاط، ويحل آيك آثينا اليوناني في المركز الأخير بدون نقاط.

إن تجاوز أياكس الهزيمة في مباراته ضد بنفيكا مع تعادل الفريق اليوناني مع البافاري، أو في الحالة الأرجح وهي خسارة الفريق اليوناني من بايرن ميونيخ، فإن آيك آثينا يفقد فرصه تماما في الإنهاء ضمن أول مركزين بالمجموعة، مع تعقد فرصه في المنافسة على المركز الثالث.

انتصار أياكس يعني ضمان تأهله للدور التالي، أما بايرن ميونيخ فيقترب من ضمان التأهل إن فاز، ولكنه يحتاج لتعثر بنفيكا في مباراته ضد أياكس كذلك.

بشكل مبسط، انتصار أياكس وبايرن ميونيخ سويا يحسم حسابات التأهل في تلك المجموعة.

المجموعة السادسة

يتصدر مانشستر سيتي هنا برصيد 6 نقاط بعدما تجاوز هزيمته الأولى ضد ليون الفرنسي الذي يليه برصيد 5 نقاط، ويأتي كل من هوفنهايم الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني متساويين برصيد نقطتين.

يضمن مانشستر سيتي التأهل للدور التالي إن تفوق على الفريق الأوكراني مع انتظاره لخسارة هوفنهايم ضد ليون، وهي الحالة التي ستعني كذلك فقدان الفريق الألماني لفرصة التأهل لثمن النهائي.

بخلاف ذلك، تبقى الأمور مؤجلة للجولة القادمة مهما كانت النتائج.

المجموعة السابعة

خسارة حامل اللقب ريال مدريد في الجولة الثانية ضد سسكا موسكو الروسي عقد قليلا من الحسابات.

يتصدر النادي الملكي رفقة روما الإيطالي برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفهما الفريق الروسي برصيد 4 نقاط ثم يأتي فيكتوريا بلزن التشيكي برصيد نقطة وحيدة.

لا توجد حسابات رقمية قابلة للتأكد هنا سوى أن الفريق التشيكي قد يفقد فرص التأهل للدور التالي في حال خسارته ضد ريال مدريد مع انتصار روما خلال رحلته في روسيا.

إن لم تتحقق تلك الحالة، تبقى كل الفرص معلقة للجولات التالية.

المجموعة الثامنة

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي يغرد خارج السرب هنا.

يتصدر الطليان بالعلامة الكاملة، ويستضيفون الوصيف مانشستر يونايتد صاحب الـ4 نقاط.

التعادل يكفي للسيدة العجوز لضمان التأهل للدور التالي، أما الانتصار فيضمن الصدارة بغض النظر عن النتائج في الجولتين المقبلتين.

فالنسيا الإسباني يأتي ثالثا برصيد نقطتين، ويونج بويز السويسري يتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، ومع تعثر محتمل للفريق الإنجليزي، سيشتعل الصراع على الوصافة في باقي الجولات.