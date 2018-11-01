بالفيديو - بمشاركة حسين السيد.. الاتفاق يسقط بخماسية أمام الفيصلي

الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 19:36

كتب : FilGoal

حسين السيد - الاتفاق

تعرض الاتفاق لخسارة كبيرة أمام مضيفه الفيصلي، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

الجولة شهدت مشاركة المصري حسين السيد مع الاتفاق، إلا أنه لم ينجح في تجنيب فريقه الخسارة القاسية.

دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق تقدّم للفيصلي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف روجيرنيو الهدف الثاني في الدقيقة 60.

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أنتي بوليتش أضاف الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة 75، قبل أن ينفرط عقد الاتفاق وتتلقى شباكه هدفا رابعا في الدقيقة 79 بواسطة حمدان الشمراني.

إلا أن برايان أليمان سجّل هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 81، قبل يعود روجيرينيو ويتختتم أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة بهدف خامس للفيصلي.

ليرفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، فاز الفيحاء على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

المباراة احتفظت بإثارتها حتى الجزء الأخير منها، عندما تقدّم دانيلو أسبريا للضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 70.

ليعادل إبراهيم الشنيحي النتيجة للفتح مباشرة بعد 5 دقائق من هدف الفيحاء الأول.

قبل أن يصدم روني فيرنانديز الضيوف بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ليرفع الفيحاء رصيده إلى 7 نقاط في المركز 11، فيما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة ثالثة، انتصر الباطن على ضيفه الحزم بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة رائد الغامدي في الدقيقة 67، وكان كفيلا بوصول الباطن إلى 7 نقاط بالمركز 12، بينما تجمد رصيد الحزم عند 8 نقاط في المركز العاشر.

حسين السيد الدوري السعودي الاتفاق الفيصلي
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