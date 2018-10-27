مدرب الوصل: أقدر الأهلي لكن أتشبث بالأمل

السبت، 27 أكتوبر 2018 - 18:29

كتب : عاطف شادي

كأس زايد للأندية الأبطال

شدد حسن العبدولي مدرب الوصل الإماراتي على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي يوم الأحد في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لكأس زايد.

وقال العبدولي في مؤتمر صحفي:"أسعى في اللقاء لاختبار الحلول التي وضعتها لمعالجة مشاكل الفريق. أتمنى أن يكون اللقاء نقطة انطلاق ليعود الوصل إلى مكانته الطبيعية".

وواصل "مفاتيح الأهلي معروفة، فريق يتميز بالعمل الجماعي، درسته وأعرف كيف أواجهه. أقدر الأهلي لكن هذا لا يعني التخلي عن أمل الفوز".

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – إبراهيم يعوض أوباما وكاسونجو يقود الهجوم أمام الاتحاد بالفيديو – بايرن ينتصر على ماينز.. ودورتموند يتعثر في الـ +90 ويليان: لا نخشى أحدا كارتيرون: الاهتمام بالناشئين مهم للفوز بالبطولات.. والدليل حسام عاشور

وأطاح الوصل بالاتحاد السعودي في دور الـ32 بينما فاز الأهلي على النجمة اللبناني.

ويلعب الفريقان يوم الأحد في ملعب برج العرب بينما يقام لقاء الإياب في دبي في 22 نوفمبر.

الأهلي الوصل كأس زايد
نرشح لكم
أخر الأخبار
صبري: اعترضت على انضمام التوأم للزمالك بسبب أهلاويته.. لكنهما قاتلا معنا بإخلاص 5 ساعة | الدوري المصري
محمد صبري يحكي قصة اختياره لمصطفى فتحي إلى الزمالك "لم يقدم نصف مستواه حتى الآن" 6 ساعة | الدوري المصري
حازم إمام عن الانتقادات لـ طارق حامد: نحن لا نلعب كرة تنس 6 ساعة | الدوري المصري
محمد صبري: الإيقاف بعد مباراة الانسحاب "خلص عليا".. وكنت أجدد لـ الزمالك في 3 دقائق 6 ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الانتخابات لن تكون قبل شهر سبتمبر 6 ساعة | الدوري المصري
محمد عواد ردا على أحمد ناجي: كلامك غير صحيح 6 ساعة | الدوري المصري
رسالة مؤثرة من أمير عزمي لـ جروس بعد اعتزاله: لن أنسى فضلك عليّ 7 ساعة | مصر
أحمد عيد: صلاح كان سيضيف الكثير لجيلنا.. ولو انضممت للأهلي لظللت "زملكاوي" 7 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 3 ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 4 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه
قد ينال إعجابك