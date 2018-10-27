مدرب الوصل: أقدر الأهلي لكن أتشبث بالأمل

شدد حسن العبدولي مدرب الوصل الإماراتي على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي يوم الأحد في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لكأس زايد.

وقال العبدولي في مؤتمر صحفي:"أسعى في اللقاء لاختبار الحلول التي وضعتها لمعالجة مشاكل الفريق. أتمنى أن يكون اللقاء نقطة انطلاق ليعود الوصل إلى مكانته الطبيعية".

وواصل "مفاتيح الأهلي معروفة، فريق يتميز بالعمل الجماعي، درسته وأعرف كيف أواجهه. أقدر الأهلي لكن هذا لا يعني التخلي عن أمل الفوز".

وأطاح الوصل بالاتحاد السعودي في دور الـ32 بينما فاز الأهلي على النجمة اللبناني.

ويلعب الفريقان يوم الأحد في ملعب برج العرب بينما يقام لقاء الإياب في دبي في 22 نوفمبر.