قلت وقالوا - حدوده السماء وامتلك ميزة بيليه.. عن روني الذي لم يهتم بأي شيء آخر

لا يتمتع بطول قامة، ولا يبدو من أولئك اللاعبين الذين يمتلكون سرعة مذهلة، ليس من أصحاب المهارات الخرافية ولن تجده يستعرض على أرض الملعب.. ولكنه ذهب أبعد من ذلك.

إمكانياته صنعت مزيجا فريدا من التكامل على أرضية الميدان، ونصبته ملك من ملوك اللعبة، ورمزا من رموز بلاده.. إنه واين روني.

نجم مانشستر يونايتد السابق والهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، يحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ33.

وفي عيد ميلاده ينقل لكم FilGoal.com مسيرة لاعب دي سي يونايتد الأمريكي في عينيه وأعين الآخرين.

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رحلته في عينيه

"يمكنك التعلم من فترات التراجع أكثر من فترات الازدهار. التألق عظيم ولكن التراجع يجعلك تنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة وترغب في التطور".

"كل من شاهدني ألعب كرة القدم يعرف أنني لاعبا أمينا".

"لطالما تدربت طوال حياتي، كنت واحدا من الذين يستمتعون دائما بالتدريبات، ولا يمكنني أن أفكر أنني سأتوقف عن ذلك".

"حينما يتحدث الناس معي يقولون لي دائما (لم نكن نتوقع أن تحقق ما حققته)".

"كرة القدم تتعلق باللاعبين صغار السن؛ تصعيدهم إلى الفريق الأول وإخراج أفضل ما فيهم حتى يتمكنوا من تمثيل بلاهم بعد ذلك".

"عندما كنت صغيرا دائما ما كنت أتخيل نفسي أسجل أهدافا مذهلة".

"من الأفضل أن تكون الأهداف رائعة على أن تكون مهمة".

"في سن الـ16 أخذت الشرطة مني كرتي لأنني كنت ألعب في الشوارع. الأمر مثير للشفقة".

"ارتداء قميص بلادك هو أكبر فخر يمكن أن تحظى به، أشعر بالشغف برفقة المنتخب الإنجليزي".

"هناك وقت يجب أن ترتاح فيه ببعض المباريات، ولكني لا أرغب في ذلك. أريد لعب كل مباراة".

"من أنا؟ فقط إنسان.. أنا مجرد فتى شاب يلعب كرة القدم".

"حبي للكرة لم يجعلني أبدا أهتم بأي شيء آخر".

"أحب الموسيقيين، وأعشق الموسيقى".

"نضجت منذ أن انتقلت إلى مانشستر يونايتد، سواء داخل الملعب أو خارجه".

"كرة القدم تتألف من العديد من الصراعات، صراعات في غرف الملابس، صراعات مع اللاعبين، مع المدربين، وصراعات مع المنافسين. تجعلك تمر بأوقات صعبة".

"نشأت من الصغر وأنا أشاهد مباريات الدوري الإنجليزي، ثم أن أجد نفسي محاطا بميدالية حول عنقي يجعلني أحس بشعورا لا يُصدق".

"أحب الكرة لذا بعد التوقف عن اللعب أود الاستمرار في المشاركة بها، والتدريب سيكون خياري الأول".

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رحلته في أعين الآخرين

"كان فتى إنجلترا الأول وكان محبوبا من الجميع، كان قويا للغاية لذا أسميته (بيتبول). قوته كانت على الصعيدين البدني والذهني، يسجل الكثير من الأهداف ويساعد زملاءه. لقد ساعدني كثيرا".. كريستيانو رونالدو

"لم أر في حياتي لاعبا قويا مثل روني، الطريقة التي يمر بها من الآخرين، ركضه من أول دقيقة لأخر دقيقة، إنه في مستوى عالمي".. جيرارد بيكيه

"أن تلعب لـ6 أشهر أو موسم بطريقة رائعة فهذا لا يعني شيئا، لكن أن تفعل ذلك لأكثر من عقد من الزمان مثل روني فهاذ استئثنائي، الأمر ليس سهلا وصدقوني الناس يتحدثون عنه في كل مكان خارج إنجلترا".. تيري هنري

"روني لاعب أحببته منذ فترة طويلة، إنه شخص استثنائي بمهارات استثنائية".. شابي هيرنانديز

"إنه لا يشعر بالخوف على الإطلاق، يعلم ما يمتلكه من قدرات، لا يهمه من يواجه".. فرانك لامبارد

"لا يوجد لاعب في كرة القدم الحديثة يملك تأثيره وعمله الجماعي، كما أنه لا يعاني من تضخم في الذات مثل العديد من اللاعبين من نوعيته".. أندريه شيفتشينكو

"روني عبارة عن 3 لاعبين من طراز عالمي في لاعب واحد فقط. لا يملك نقطة ضعف محددة".. جاري لينكر

"لطالما كان هناك احتراما متبادلا بيننا، في نظري هو أفضل لاعب إنجليزي لهذا الجيل، ما هو قادر على فعله في الملعب مميز للغاية. هو واحد من لاعبين قلة بإمكانهم إضافة التأثير لأي تشكيل في أوروبا".. ليونيل ميسي

"واجهته عندما كان في سن الـ16 مع إيفرتون، وفجأة وجدته يمر مني بكل بساطة، قلت لنفسي (أوه، من هذا الفتى؟). قدومه أمر عظيم لأني أعلم كيف يكون اللعب ضده".. ريان جيجز

"هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يمرون في مسيرتك وتشعر أنك تحب اللعب معهم لأسباب مختلفة، وروني واحد من هؤلاء".. دافيد بيكام

"بالنسبة لي هو الإنجليزي الأفضل على الإطلاق، يفعل أشياء بالكرة لم أراها من قبل".. جون تيري

"يفعل أشياء في التدريب يجعلك تتنفس بصعوبة، وتقول (يا الله، كم هو مميز!)".. ريو فيرديناند

"يمكنني الحديث يوم بطوله عن واين روني لأن موهبته لا تُصدق، سيواصل تحطيم الأرقام، فخور أنه إنجليزي".. ستيفن جيرارد

"روني واحد من أعظم اللاعبين في العالم، ومع مرور الوقت سيصبح إسهامه للعبة أكبر".. رونالدينيو

"بالنسبة لي روني ليس ذلك اللاعب الذي يسجل 40 هدفا في الموسم، لأنه يعمل من أجل شركائه ويساعدهم على تسجيل الأهداف، ليس لاعب واحد أو لاعبين بل حتى 3 لاعبين".. زلاتان إبراهيموفيتش

"حدوده السماء. بدا لاعبا متكاملا في عمر 18 عاما فقط، إنه يملك كل شيء".. جورج بيست

"بيليه امتلك كل الإمكانيات ولكن واحدة من أعظم إمكانياته هي قدرته على صنع الخطورة في كل المواقف، وهذا ما أراه في روني".. زيكو

"المجد كله لا يتعلق بتسجيل الأهداف، وروني واحد من أولئك المهاجمين الذين يدافعون حينما يفقد فريقه الكرة. إنه نجم مانشستر الأكبر".. صامويل إيتو

"لم أفكر مرتين قبل دفع مبلغ كبير على لاعب في سنه".. أليكس فيرجسون

"لا يوجد لاعب في العالم امتلك ما يمتلكه روني. إنه ظاهرة" السير بوبي روبسون

"روني هو أكبر موهبة إنجليزي رأيتها على الإطلاق منذ قدومي إلى إنجلترا".. أرسين فينجر

"دربت روبيرتو باجيو وروي كوشتا في نفس عمره تقريبا، ولكنه أفضل منهم بكثير، نحن أمام لاعب ليس جاهزا فحسب وإنما نضج قبل سنه كذلك".. زفين جوران إريكسون

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