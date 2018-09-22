بريميرو يخشى مصير آخر 4 فرق بلغت لأول مرة نصف نهائي إفريقيا

لن تكون مواجهة بريميرو دي أوجوستو سهلة على الإطلاق بالنسبة لفريق الترجي بعدما فجر الأول مفاجأة مدوية وأطاح بالمرعب مازيمبي من دوري أبطال إفريقيا لكن يخشى بريميرو أن يسير على خطى آخر 4 أندية بلغت نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخها.

وصمد الأنجوليون في ملعب لوبومباشي بالكونغو الديموقراطية والذي نادرا ما يخرج منه المنافس غير خاسر وكانوا محظوظين بإهدار مازيمبي لركلتي جزاء ليتأهلوا إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخهم ضاربين موعدا مع بطل تونس الترجي.

ويعد النادي المكنى بـ"العسكريون" الفريق الثاني من أنجولا الذي يبلغ نصف نهائي البطولة القارية بعد بيترو أتليتيكو في 2001.

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ويأمل بريميرو أن يكون أول فريق، منذ القطن الكاميروني في 2008، يتأهل لنهائي البطولة بعد وصوله لنصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

في السنوات العشر الأخيرة استطاع فريق واحد فقط بلغ نصف النهائي لأول مرة في تاريخه أن يواصل المشوار ويبلغ النهائي، هو القطن.

تخطى ديناموز المنتمي لزيمبابوي في 2008 قبل أن يخسر النهائي أمام سيد القارة الأهلي.

حاولت أندية كانو بيلارز النيجيري وصن شاين ستارز النيجيري والمريخ السوداني وزيسكو الزامبي السير على خطى القطن لكنها فشلت جميعا.

وهو ما لا يأمل بريميرو تكراره.

في 2009 خسر كانو بيلارز أمام مواطنه هارتلاند قبل أن يفقد الأخير اللقب في النهائي أمام مازيمبي.

ومنذ 6 سنوات وفي طريق الأهلي نحو لقبه السابع في تاريخ البطولة أطاح بصن شاين ستارز.

وعلى نفس المنوال خسر المريخ وزيسكو في 2015 و2016 أمام مازيمبي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على الترتيب وبعد ذلك توج الأخيران باللقبين.

هوريا

وقد تشهد النسخة الحالية من دوري الأبطال فريقين يتأهلان لأول مرة في تاريخيهما إلى نصف نهائي البطولة وذلك إذا نجح هوريا الغيني في إزاحة الأهلي يوم السبت.

قد يلحق هوريا ببريميرو في نصف النهائي إذا لعب مباراة تاريخية في ملعب السلام أمام المارد الأحمر. وكان تعادل أمام الأهلي في لقاء الذهاب بغينيا بنتيجة صفر-صفر.

وإذا حدث ذلك ستكون أول مرة منذ 2003 يصل فيها فريقان لأول مرة إلى نصف النهائي. منذ 15 عاما كان الظهور الأول في نصف النهائي لكل من إنيمبا النيجيري واتحاد الجزائر.

اصطدما الأخيران ببعضهما البعض وفاز إنيمبا الذي أكمل مشواره المظفر وهزم الإسماعيلي في النهائي.

تنتظر بريميرو مهمة معقدة أمام الترجي بطل دوري الأبطال في 1994 و2011. عملاق آخر على الأنجوليين الإطاحة به من أجل حلم المشاركة في النهائي.

وفي نصف النهائي الآخر، ينتظر وفاق سطيف المتأهل من مواجهة الأهلي وهوريا. النادي الجزائري جرد الوداد المغربي من اللقب وازداد طموحه لتتويج ثالث بالكأس الغالية التي نالها في 1988 و2014.