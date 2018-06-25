الاتحاد السعودي يصدر قرارا بتعديلات جذرية على عقود لاعبي الأندية

الإثنين، 25 يونيو 2018 - 20:23

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعديل لائحة الاحتراف في دوري المحترفين، ومن أهم التعديلات التي تمت تقسيم عقود لاعبي الأندية لـ3 فئات مالية.

وتضم الفئة الأولى اللاعبين الذين لا تزيد عقودهم عن 150 ألف ريال شهريا، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون و200 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات ويضم كل فريق 6 لاعبين بحد أقصى من هذه الفئة.

أما الفئة الثانية فتضم اللاعبين الذين لا تزيد عقودهم عن 100 ألف ريال شهريا، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات ويضم كل فريق 10 لاعبين بحد أقصى من هذه الفئة.

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وتضم الفئة الثالثة اللاعبين الذين لا تزيد عقودهم عن 75 ألف ريال شهريا، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال بالنسبة للعقود التي لا تمتد لأكثر من 3 سنوات، ولم يحدد القرار حدا أقصى لتلك الفئة.

أما بالنسبة للعقود الحالية، سيتم استقطاع 50% من قيمة ما يحصده اللاعب سنويا لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.

كما منح القرار الأندية حق تسجيل 5 لاعبين خارج القائمة (للاستثمار) لا يحق لهم اللعب مع الفريق مثل الـ30 المقيدين بشكل رسمي، دون أي قيود حول جنسيتهم.

الدوري السعودي للمحترفين
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