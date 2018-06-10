تقرير سعودي – ياسر القحطاني يفاضل بين برشلونة وريال مدريد في مهرجان اعتزاله

الأحد، 10 يونيو 2018 - 01:22

كتب : FilGoal

ياسر القحطاني

يفاضل ياسر القحطاني أسطورة الكرة السعودية بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل اللعب ضد أحدهما في مهرجان اعتزاله.

وأعلن ياسر القحطاني في أبريل الماضي اعتزاله كرة القدم وذلك بعد تتويج ناديه الهلال السعودي بلقب الدوري.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية إقامة مهرجان ياسر القحطاني في شهر ديسمبر المقبل ومازال نجم الهلال يفاضل بين برشلونة وريال مدريد للعب أمام أحدهما.

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وبدأ ياسر القحطاني مسيرته كلاعب محترف في صفوف القادسية السعودية ونجح في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز بعد نهاية موسم 2000-01.

وفي 2005 انتقل القحطاني إلى الهلال ليبدأ مسيرته الأكثر من رائعة مع النادي السعودي.

ولعب القحطاني 154 مباراة مع الهلال ونجح في تسجيل 70 هدفا.

كما نجح القحطاني في التسجيل في كأس العالم، عندما هز شباك تونس في مونديال 2006.

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