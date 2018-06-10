تقرير سعودي – ياسر القحطاني يفاضل بين برشلونة وريال مدريد في مهرجان اعتزاله

يفاضل ياسر القحطاني أسطورة الكرة السعودية بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل اللعب ضد أحدهما في مهرجان اعتزاله.

وأعلن ياسر القحطاني في أبريل الماضي اعتزاله كرة القدم وذلك بعد تتويج ناديه الهلال السعودي بلقب الدوري.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية إقامة مهرجان ياسر القحطاني في شهر ديسمبر المقبل ومازال نجم الهلال يفاضل بين برشلونة وريال مدريد للعب أمام أحدهما.

مصادر لـ"الرياضية": ياسر القحطاني قائد #الهلال السابق يفاضل بين ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للعب أمام الهلال في مهرجان اعتزاله شهر ديسمبر المقبل.. pic.twitter.com/IdGUNnZcp9 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) June 9, 2018

وبدأ ياسر القحطاني مسيرته كلاعب محترف في صفوف القادسية السعودية ونجح في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز بعد نهاية موسم 2000-01.

وفي 2005 انتقل القحطاني إلى الهلال ليبدأ مسيرته الأكثر من رائعة مع النادي السعودي.

ولعب القحطاني 154 مباراة مع الهلال ونجح في تسجيل 70 هدفا.

كما نجح القحطاني في التسجيل في كأس العالم، عندما هز شباك تونس في مونديال 2006.

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