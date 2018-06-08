للمرة الثانية خلال شهرين.. الاتحاد السعودي يزيد عدد الأجانب بالدوري

الجمعة، 08 يونيو 2018 - 02:43

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المقيدين في قوائم الأندية للموسم المقبل 2018-2019 إلى ثمانية لاعبين بدلا من القرار السابق بإشراك سبعة لاعبين.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن زيادة عدد الأجانب في أبريل الماضي إلى سبعة لاعبين بدلا من ستة. لكن قرار صدر فجر الجمعة بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ثمانية بحيث يشارك سبعة لاعبين في المباراة ويجلس الثامن على مقاعد البدلاء.

وأوضح مجلس إدارة الاتحاد في بيان صادر على الحساب الرسمي على تويتر بأن اعتماد تسجيل ثمانية لاعبين في قائمة الأندية يهدف إلى رفع المستوى الفني للأندية والدوري بشكل عام ولزيادة المنافسة بين الأندية في الاستحقاقات التي تشارك فيها.

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ووجه الاتحاد السعودي شكره إلى القيادة الرشيدة والاهتمام الكبير الذي يوليه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة للكرة السعودية.

الدوري السعودي الاتحاد السعودي
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