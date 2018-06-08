اتحاد جدة: صرفنا النظر عن ضم معلول بعد مخاطبة الأهلي

الجمعة، 08 يونيو 2018 - 01:13

كتب : FilGoal

الأهلي - علي معلول

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم الجمعة ليكشف من خلاله صرف النظر عن التعاقد مع ظهير أيسر الأهلي، علي معلول.

FilGoal.com كشف في وقت سابق تواصل نادي اتحاد جدة مع الأهلي من أجل علي معلول. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده النادي السعودي في بيانه قبل أن يشير إلى "تم صرف النظر في التعاقد".

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وجاء بيان اتحاد جدة ردا على "ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن تقديم نادي الاتحاد عرضا لنظيره الأهلي من أجل علي معلول نود أن نوضح الآتى..".

(1) تواصل وكيل اللاعب مع المسؤولين في النادي ناقلا رغبة اللاعب في الاحتراف في صفوف الفريق الاتحادي.

(2) بعد تلقي هذه الرغبة قامت إدارة النادي بمخاطبة نظيرتها إدارة الأهلي على ضوء ذلك.

(3) وأخيرا تم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وأتم البيان الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "يأتي هذا التوضيح متماشيا مع نهج إدارة النادي في التعامل بشفافية كاملة لإيضاح الصورة أمام الجماهير الاتحادية والرأي العام الرياضي".

صاحب الـ28 عاما انضم للأهلي من الصفاقسي التونسي في 2016 بصفقة قدرت بـ750 ألف دولار.

ومع الأهلي لعب معلول 58 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع 15 هدفا.

وحصد قائد منتخب تونس 4 ألقاب محلية مع الأحمر.

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