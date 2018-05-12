بالفيديو – كهربا يهدر في نهائي الكأس من داخل الست ياردات

دخول منطقة الست ياردات لم يكن كافيا لكهربا كي يضمن التسجيل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة تقدم اتحاد جدة أمام الفيصلي في منتصف الشوط الأول.

وسدد كارلوس فيلانوفا تصويبة قوية في الدقيقة الـ23 لكن حارس الفيصلي تصدى لها.

وارتدت الكرة إلى كهربا من داخل الست ياردات، لكنه سدد في جسد الحارس ليهدر أخطر فرص اللقاء.

ونجح اتحاد جدة في تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عبد الرحمن الغامدي برأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف.

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