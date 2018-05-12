بالفيديو – كهربا يهدر في نهائي الكأس من داخل الست ياردات
السبت، 12 مايو 2018 - 20:52
كتب : FilGoal
دخول منطقة الست ياردات لم يكن كافيا لكهربا كي يضمن التسجيل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة تقدم اتحاد جدة أمام الفيصلي في منتصف الشوط الأول.
وسدد كارلوس فيلانوفا تصويبة قوية في الدقيقة الـ23 لكن حارس الفيصلي تصدى لها.
وارتدت الكرة إلى كهربا من داخل الست ياردات، لكنه سدد في جسد الحارس ليهدر أخطر فرص اللقاء.
ونجح اتحاد جدة في تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول عن طريق عبد الرحمن الغامدي برأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف.
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