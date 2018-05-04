بالفيديو - شيكابالا يودع الرائد بصناعة هدف أمام الكوكب

أنهى محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الرائد فترة إعارته مع فريقه بعد نهاية مباراة الصعود والهبوط ضد الكوكب في صراع البقاء بالدوري السعودي للمحترفين.

وصنع شيكابالا هدف فوز الكوكب في الدقيقة 52 بعد ضرب مصيدة التسلل كرة وصلته على الجبهة اليمنى ثم مرر عرضية إلى تراباي أديسون الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف.

وتنتهي إعارة شيكابالا لمدة موسم واحد بعد نهاية الموسم مع الرائد، ويعود اللاعب إلى صفوف الزمالك انتظارا لحسم موقفه مع القلعة البيضاء.

وكان شيكابالا قد أعلن أنه يرغب في الاستمرار في الإعارة، وسيعود للزمالك ثم ينتظر عروض تصله قد تكون من أندية سعودية في الفترة المقبلة.

ولعب شيكابالا 24 مباراة مع الرائد سجل 10 أهداف وصنع خمسة في رحلته الاحترافية.

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