عبد الشافي أساسي أمام صالح البديل.. والحضري يحرس التعاون ومتعب على الدكة

تقام بعد قليل مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي بين فريقي التعاون والباطن الساعة 6 إلا 10 دقائق كما يستضيف الفيصلي فريق الفتح في السادسة إلا ربع.

وفي مباراة الفيصلي والفتح يجلس صالح جمعة على مقاعد بدلاء الفيصلي بينما يشارك محمد عبد الشافي أساسيا مع الفتح.

تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء الفتح pic.twitter.com/bTtJ6fAyUD — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) March 10, 2018

ويقع الفيصلي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفتح صاحب المركز السادس.

ويستضيف التعاون فريق الباطن ويلعب عصام الحضري أساسيا بينما يتواجد عماد متعب على دكة البدلاء ويغيب مصطفى فتحي للإصابة.

ويقع التعاون في المركز السابع برصيد 31 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ11 من المسابقة.