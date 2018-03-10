عبد الشافي أساسي أمام صالح البديل.. والحضري يحرس التعاون ومتعب على الدكة

السبت، 10 مارس 2018 - 17:13

كتب : محمد سمير

عصام الحضري

تقام بعد قليل مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي بين فريقي التعاون والباطن الساعة 6 إلا 10 دقائق كما يستضيف الفيصلي فريق الفتح في السادسة إلا ربع.

وفي مباراة الفيصلي والفتح يجلس صالح جمعة على مقاعد بدلاء الفيصلي بينما يشارك محمد عبد الشافي أساسيا مع الفتح.

ويقع الفيصلي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفتح صاحب المركز السادس.

ويستضيف التعاون فريق الباطن ويلعب عصام الحضري أساسيا بينما يتواجد عماد متعب على دكة البدلاء ويغيب مصطفى فتحي للإصابة.

ويقع التعاون في المركز السابع برصيد 31 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ11 من المسابقة.

عبد الشافي الدوري السعودية
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