عبد الشافي أساسي أمام صالح البديل.. والحضري يحرس التعاون ومتعب على الدكة
السبت، 10 مارس 2018 - 17:13
كتب : محمد سمير
تقام بعد قليل مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي بين فريقي التعاون والباطن الساعة 6 إلا 10 دقائق كما يستضيف الفيصلي فريق الفتح في السادسة إلا ربع.
وفي مباراة الفيصلي والفتح يجلس صالح جمعة على مقاعد بدلاء الفيصلي بينما يشارك محمد عبد الشافي أساسيا مع الفتح.
تشكيلة #الفتح أمام الفيصلي اليوم .
..#الفيصلي_الفتح#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/tQypkWSKCk— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) March 10, 2018
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء الفتح pic.twitter.com/bTtJ6fAyUD— نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) March 10, 2018
ويقع الفيصلي في المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الفتح صاحب المركز السادس.
ويستضيف التعاون فريق الباطن ويلعب عصام الحضري أساسيا بينما يتواجد عماد متعب على دكة البدلاء ويغيب مصطفى فتحي للإصابة.
ويقع التعاون في المركز السابع برصيد 31 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الباطن صاحب المركز الـ11 من المسابقة.
تشكيلة #التعاون أمام الباطن ..#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/eY1rh4w1uT— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) March 10, 2018