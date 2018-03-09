الشيخ: الفوز على الهلال له طعم خاص

الجمعة، 09 مارس 2018 - 21:32

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ مع الاتفاق

قال أحمد الشيخ جناح الأهلي المعار للاتفاق أن الفوز على الهلال بهدفين نظيفين في الجولة 24 للدوري السعودي للمحترفين له طعم خاص.

وشارك الشيخ أساسيا في المباراة كاملة وصنع الهدف الأول لفريقه، فيما حصل حسين السيد على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني.

وأضاف الشيخ عبر قناة MBC PRO: "الفوز على الهلال له طعم خاص لأنه فريق كبير وكان يشغلنا تقديم أداء محترم يليق بنا كنادي الاتفاق الكبير".

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وتابع "قدمنا مباراة قوية وحققنا ما نريده، علمنا أن الهلال سيلعب على الفوز ويفتح الملعب لأنه يريد تحقيق اللقب، فنجحنا في استغلال المساحات وفعل ما نريده".

ولعب الشيخ مع الاتفاق ثمانية مباريات في الدوري حتى الآن سجل فيها هدفا وصنع اليوم للمرة الثانية.

الهلال الاتفاق أحمد الشيخ،الأهلي،الزمالك
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