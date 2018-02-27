تقرير: اتحاد جدة يستغني عن كهربا والعكايشي بنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة اتحاد جدة خطة الموسم الجديد والتي شملت التجديد لبعض اللاعبين والاستغناء عن آخرين أبرزهم المحترف المصري محمود عبد المنعم (كهربا) والتونسي أحمد العكايشي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الاتحاد

ونشرت صحيفة البلاد السعودية تقريرا عن تحركات إدارة اتحاد جدة للموسم الجديد والتي جاء على رأسها التجديد للويس سييرا المدير الفني الحالي للفريق.

وأوضح التقرير السعودي أن إدارة اتحاد جدة برئاسة حمد الصنيع وبدعم من نواف المقيرن الرئيس القادم للنادي قد اتفقا مع عبد الله الجاسم وكيل الأعمال الكويتي للإبقاء على سييرا لمدة موسمين مقبلين.

وأشار التقرير إلى السعي للإبقاء على المدير الفني في ظل حصوله على دعم برضا جماهيري وتوقعت الصحيفة السعودية الإعلان الرسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أن ملف اللاعبين الأجانب يعد أبرز الملفات المطروحة على إدارة الاتحاد والسعي لجلب خمسة لاعبين أجانب للموسم المقبل.

وجاء كهربا والعكايشي على رأس اللاعبين المتوقع رحيلهما بنهاية الموسم بسبب عدم وجود قناعة فنية في استمرارهما وفقا للصحيفة السعودية.

وأعلنت الصحيفة بدأ تحرك إدارة الاتحاد من أجل التجديد للنجم الكويتي فهد الأنصار واللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وأتم التقرير بنية اتحاد جدة الاستغناء الثنائي الأجنبي كهربا والعكايشي لاستبدال مكانهما بلاعبين آخريين الموسم المقبل.