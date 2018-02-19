عملية جراحية بسيطة لـ شيكابالا

أجرى محترفنا المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" عملية جراحية بسيطة اليوم الاثنين في القاهرة.

وجاءت عملية شيكابالا من أجل إزالة تجمع دموي في أصبع قدمه وفقا لما جاء في بيان نادي الرائد السعودي.

ويحتاج شيكابالا للراحة لمدة أربعة أيام قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لفريقه.

وانتقل شيكابالا إلى الرائد السعودي على سبيل الإعارة من الزمالك.

ولعب شيكابالا 19 مباراة هذا الموسم مع فريقه الرائد. نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل الرائد المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد فريق الرائد لمواجهة النصر في الجولة الـ23 من الدوري في الثالث من شهر مارس المقبل.

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