عملية جراحية بسيطة لـ شيكابالا

الإثنين، 19 فبراير 2018 - 21:27

كتب : FilGoal

شيكابالا - الرائد

أجرى محترفنا المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" عملية جراحية بسيطة اليوم الاثنين في القاهرة.

وجاءت عملية شيكابالا من أجل إزالة تجمع دموي في أصبع قدمه وفقا لما جاء في بيان نادي الرائد السعودي.

ويحتاج شيكابالا للراحة لمدة أربعة أيام قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لفريقه.

أخبار متعلقة
مدرب الزمالك: لماذا يضغط كاسونجو على نفسه؟ وموقف شيكابالا ولاعب المقاصة الزمالك يوضح حقيقة قيد شيكابالا إفريقيا مرتضى: جلسة للتجديد مع حامد والشناوي بعد دجلة.. ولا لقيد شيكابالا إفريقيا الزمالك: جلوس أيمن حفني على دكة البدلاء رسالة لباقي اللاعبين وعودة شيكابالا مهمة

وانتقل شيكابالا إلى الرائد السعودي على سبيل الإعارة من الزمالك.

ولعب شيكابالا 19 مباراة هذا الموسم مع فريقه الرائد. نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل الرائد المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد فريق الرائد لمواجهة النصر في الجولة الـ23 من الدوري في الثالث من شهر مارس المقبل.

اقرأ أيضا:

4 أشياء تحدث لأول مرة من انتصار الزمالك على بتروجيت

سيمفونية الـ 45 دقيقة تكتب انتصار الزمالك على بتروجيت وتقرب جلال من هدفه

إيهاب جلال: شوط أول جيد جدا لكن علينا علاج تلك السلبيات.. وامنحوا معروف الجنسية

استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي في إفريقيا بحضور الجماهير

شيكابالا الرائد في المحترفين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: هناك مؤامرة في رحيل كارتيرون.. ومن يتعاقد معه عليه تحمل رد فعلي دقيقة | الدوري المصري
حسام الزناتي يعلن موعدي نهاية الدوري وبدء الجديد.. ويتحدث عن أزمة الزمالك والقيد الإفريقي 3 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى منصور يوجه 9 رسائل للاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون 7 دقيقة | مصر
مصيلحي: طلعت يوسف لن يرحل.. وسنتفاوض مع الزمالك لضم رزاق ورفعت 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الزمالك يكشف كواليس حديثه مع كارتيرون قبل رحيله عن الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: وفد من الزمالك يسافر أوروبا في أسرع وقت للتعاقد مع مدرب جديد 57 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال.. منذ فترة وأنا أدرس هذا القرار ساعة | الدوري المصري
وكيل كارتيرون بالخليج: التعاون السعودي الأقرب للتعاقد معه.. تجربة جديدة ليس لها علاقة بالماديات ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك