بالفيديو – الصدارة لن تكون أهلاوية.. الفيحاء يتعادل مع الأهلي بمشاركة مؤمن زكريا

فشل أهلي جدة في الفوز على الفيحاء وتعادل معه إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

وحل الأهلي ضيفا على الفيحاء لملاقاته لحساب الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين في ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

وشهدت المباراة مشاركة مؤمن زكريا فيها لـ75 دقيقة.

وسدد مؤمن أكثر من كرة على مرمى الفيحاء لكنه لم يستطع هز شباك أصحاب الأرض.

سجل هدف المباراة الأول إيوانيس فيتفاتزيديس "فيتفا" لصالح الأهلي وبدا أن الضيوف سيخطفون فوزا صعبا.

وفي الدقيقة 83 ألغى الحكم هدفا لصالح الفيحاء بداعي التسلل.

لكن بعد دقيقة واحدة سجل دانيلو إسبريلا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

التعادل جعل رصيد الأهلي يصل لـ42 نقطة بفارق نقطة عن الهلال المتصدر الذي سيلاقي الشباب في وقت لاحق.

أما الفيحاء فيحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.