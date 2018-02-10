بالفيديو – الفيحاء يعاقب الاتفاق بمشاركة حسين السيد وأحمد الشيخ

سجل روني فرنانديز هدفا قاتلا لصالح فريقه الفيحاء ليكتب التعادل في الوقت القاتل أمام الاتفاق السعودي.

تعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي جاء بمشاركة الثنائي المصري حسين السيد وأحمد الشيخ.

ولعب حسين السيد المباراة بالكامل مع الاتفاق، بينما شارك أحمد الشيخ حتى الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

فخر الدين بن يوسف سجل أولا لصالح الاتفاق في الدقيقة 25.

إلا أن لدغة روني فرنانديز في الوقت القاتل كتبت التعادل للفيحاء.

ووصل الاتفاق إلى النقطة 20 في المركز الـ11، بينما قفز الفيحاء للمركز السابع برصيد 27 نقطة.

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