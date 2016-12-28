دومينيك يحكي لـ في الجول - كيف سجل هدف "الفير بلاي" بعد كلمات جوزيه

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 - 11:24

كتب : أمير عبد الحليم

الاهلي والزمالك فتح الله دومينيك دا سيلفا

لم يقدم دومينيك دا سيلفا الكثير في الفترة التي قضاها في مصر رغم أنه لعب للأهلي والزمالك، لكنه رحل بعد أن سجل واحدا من أكثر الأهداف المثيرة للجدل في مباريات القمة. يحكي عنه لـFilGoal.com.

هدف دومينيك جاء في قمة يونيو 2011 في الدقائق الأخيرة ليتعادل للأهلي 2-2 ويحرم الزمالك من فوز كان قريبا خلال موسم اضطر فيه النادي الأحمر لإعادة مانويل جوزيه لإيقاف زمالك حسام حسن.

الهدف شهد اعتراضات كبيرة من جانب حسام حسن بسبب سقوط عاشور الأدهم لاعب وسط الزمالك وقت تسجيل دومينيك للهدف، ليصرخ في وجه جوزيه "الـFair Play يا كابتن".

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يبدأ دومينيك حديثه لـFilGoal.com "هذا الهدف كان من فترة طويلة ولكن لا يمكن أن أنساه أبدا".

وأوضح "لازلت أتذكر اعتراض مدرب الزمالك على الهدف، لم أعرف لماذا كان يعترض، فلاعبه كان يدعي الإصابة ويريد إهدار الوقت واعتقد أن قراري كان جيدا لأنه لم يكن مصابا".

وعن طريقة تسجيل الهدف، قال: "عندما ارتدت الكرة من دفاع الزمالك اتخذت قراري بالتسديد قبل أن تصلني حتى، فثلاثة لاعبين كانوا في طريقهم لي".

وتابع "لم يكن أمامي أي خيار غير التسديد مباشرة، هيأت الكرة وفعلتها. والحقيقة كنت محظوظا في دخولها الشباك".

مهاجم إرميس أراديبو القبرصي الحالي كشف عن حديث مانويل جوزيه معه قبل المباراة مباشرة.

دومينيك حكى "جوزيه اجتمع بي قبل المباراة وقال لي تنتظرك مباراة بين فريقين كبيرين، ستلعب ضد اللاعبين الكبار الذين تراهم في التلفاز. كن جاهزا".

وأتم "لكنه لم يتحدث معي كثيرا بعد المباراة، فقط هنأني على الهدف".

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