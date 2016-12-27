فيلكس يحكي لـ في الجول - كيف تجاوز مدافع الزمالك ليسجل أخيرا في نادر

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 - 19:09

كتب : أمير عبد الحليم

فليكس

هدفان هما رصيد أحمد فيلكس مهاجم الأهلي السابق في مباريات القمة، لكن واحد منهما له معزة خاصة عند اللاعب الغاني ويحكي عنه لجماهير الفريق الأحمر.

فيلكس لعب مع الأهلي من 1993 ولمدة 5 سنوات، سجل خلالهم 47 هدفا منهم هدفين في شباك الزمالك.

فاز الأهلي في المباراتين 2-0، وبالصدفة افتتح فيلكس التسجيل للفريق الأحمر في المناسبتين وتكفل حسام حسن بتسجيل الثاني.

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وقال فيلكس لـFilGoal.com: "لازلت أتذكر الهدفين اللذين سجلتهما في شباك الزمالك، لكن الأول له معزة خاصة عندي أكثر".

وأوضح "كان الهدف الأول لي في شباك نادر السيد حارس الزمالك، وكان حارسا جيدا وصعبا كما أنني مررت من المدافع بطريقة جميلة".

الهدف الأول لفيلكس في الزمالك كان في يونيو 1996 في قمة مثيرة، لم تكتمل لانسحاب الزمالك قبل نهاية المباراة بخمس دقائق اعتراضا على احتساب الحكم قدري عبد العظيم للهدف الثاني بحجة تسلل حسام حسن.

يعود فيلكس ليحكي عن الهدف "توقعت التمريرة الطولية فور وصول الكرة إلى أسامة عرابي، لذلك بدأت في الهروب من رقابة دفاع الزمالك والتحرك نحو منطقة الجزاء".

وأضاف "ثم كان علي المرور من حسين عبد اللطيف مدافع الزمالك، استخدمت قوتي البدنية أمامه وراوغته بسرعتي وسددت مباشرة".

فيلكس أتم "الكل كان سعيدا، سأتذكر هذا الهدف للأبد".

في القمة
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