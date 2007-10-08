ألفيس حزين على مستوى سيفيليا

أبدى المدافع البرازيلي دانيل ألفيس لاعب سيفيليا الإسباني استياؤه من مستوى فريقه الذي فقد قوته وأسلوبه الممتع الذي كان يؤديه في المواسم السابقة.

وقال ألفيس في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الإثنين: "لقد فقدنا قوتنا وطريقتنا في اللعب والأمور تسير إلى الأسوأ ولم نقدم حتى الآن مستوانا السابق".

وكان سيفيليا قد خسر على أرضه أمام ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف ليتلقى هزيمته الرابعة هذا الموسم من أصل ست مباريات لعبهم الفريق.

وتابع ألفيس "مستوى المنافسون يرتفع أما نحن فثقتنا اهتزت، والموقف الحالي مفاجأة لنا فلقد عشنا لحظات السعادة في السابق والآن ندخل في فترة عصيبة".

وكان سيفيليا قد توج الموسم الماضي بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، ولكنه يحتل الآن المركز الـ15 في الدوري الإسباني بست نقاط من أصل ست مباريات خاضها.