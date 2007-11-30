كاظمة "فتحي وسماكة" يتعادل مع الكويت في كأس ولي العهد

الجمعة، 30 نوفمبر 2007 - 18:29

كتب : خالد طلعت

Ahmed Fathi

تعادل كاظمة الذي يضم الثنائي أحمد فتحي وعمرو فتحي "سماكة" خارج ملعبه مع الكويت بهدف واحد لكل منهما مساء الجمعة في لقاء الذهاب لدور الثمانية لبطولة كأس ولي العهد الكويتي.

تقدم كاظمة أولا بهدف سجله ناصر الوهيب في الدقيقة 42، وتعادل عبد الرحمن العوضي للكويت في الدقيقة 87.

وبدأ سماكة اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في الدقيقة 66، بينما لم يشارك فتحي بسبب الايقاف بعد طرده في المباراة السابقة أمام النصر.

ويتأهل الفائز من لقاء الاياب للدور قبل النهائي للبطولة وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل بأي نتيجة تقام مباراة فاصلة بين الفريقين، علما بأن الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا يطبق قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حالة التعادل.

ارشيف كاظمة ، الكويتي ، فتحي ، سماكة
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