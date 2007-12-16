برشلونة يسحق فالنسيا .. وميسي خارج الكلاسيكو

فاز برشلونة الإسباني على مضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة في قمة المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكنه خسر مجهود جناحه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي تجمع البلوجرانا بريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن احتمالية غياب ميسي عن الملاعب لمدة شهر، مؤكدة أنه لن يلحق بالكلاسيكو على أقل تقدير.

وعلى ملعب ميستايا استعاد الكاميروني صامويل إيتو بريقه وسجل هدفين لبرشلونة في الدقيقتين 12و26، قبل أن يختتم الأيسلندي إيدور جوديونسن أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة محافظا على المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

واستمر فالنسيا في نزيف النقاط محافظا على 25 نقطة في رصيده قابعا بهم في المركز السابع.

قدم برشلونة شوطا أول متميز وذلك رغم إبقاء المدرب الهولندي فرانك ريكارد على عدد من نجوم الفريق على مقاعد البدلاء أبرزهم البرتغالي ديكو والبرازيلي رونالدينيو والإيطالي جانيالوكا زامبروتا.

ونجح المدافع المخضرم كارليس بويول في ملئ الجبهة اليمنى باندفاعاته البدنية في إشارة إلى إمكانية استخدامه في الكلاسيكو كظهير أيمن لإيقاف هجمات البرازيلي روبينيو الذي يتحرك دائما على جبهة ريال مدريد اليسرى.

وسجل إيتو أولى أهدافه في الليجا هذا الموسم بعدما قابل تمريرة رائعة من ميسي ومر من إيفان هيلجيرا وكارلوس مارشينا قلبي دفاع فالنسيا قبل أن يسكن الكرة في شباك سانتياجو كانيزراس مفتتحا أهداف المباراة.

وكرر الثنائي ميسي وإيتو تعاونهم لينتج هدفا ثانيا لبرشلونة سجله إيتو من تسديدة أرضية خدعت الحارس المخضرم وأبطئت من إيقاع المباراة بعدما اطمئن لاعبو برشلونة على تقدمهم.

وجاء أسوأ ما في المباراة لعشاق برشلونة في الدقيقة 42 حين تم سحب ميسي من المباراة بداعي الإصابة ليحتل المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس موقعه في الملعب.

وكما عانى برشلونة فإن فالنسيا خسر جهود فرناندو مورينتس بعدما تعرض لإصابة منعته من استكمال اللقاء فترك موقعه لفيسنتي رودريجز الذي بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

وفي الشوط الثاني أرسل دوس سانتوس كرة بينية إلى جوديونسن ليحرز المهاجم الأيسلندي أولى أهدافه لهذا الموسم وينهي كل أمل لفالنسيا في تعديل النتيجة.