فيينورد "إكرامي" يخسر من متذيل الدوري الهولندي

السبت، 19 يناير 2008 - 00:44

كتب : خالد طلعت

لقي فيينورد الذي يضم شريف إكرامي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه إكسيلسيور متذيل الدوري الهولندي مساء الجمعة بهدفين مقابل هدف في مستهل مباريات المرحلة الـ20 للبطولة.

سجل هدفي إكسيلسيور ميشيل فان جولدنر وجيرت دن اودن في الدقيقتين 5 و11، فيما سجل مايكل باجيس هدف الشرف لفيينورد في الدقيقة 80.

وتواصل غياب إكرامي عن صفوف فيينورد سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية.

هزيمة فيينورد جمدت رصيده عند 36 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد إكسيلسيور إلى 15 نقطة ليترك ذيل الجدول ويتقدم للمركز الخامس عشر.

ارشيف إكرامي ، فيينورد ، الهولندي
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