تقارير كويتية: الزمالك ينافس كاظمة على ضم الإيفواري بامبا

الجمعة، 25 يناير 2008 - 22:15

كتب : خالد طلعت

ذكرت تقارير صحفية كويتية أن الزمالك ربما يتعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري عثمان بامبا بعد فشل انتقاله إلى نادي كاظمة الكويتي في اللحظات الأخيرة حيث أن اللاعب فضل الانضمام للزمالك بعدما تلقى عرضا مغريا من الفريق الأبيض.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الزمالك دخل في الصفقة مؤخرا حولها لصالحه بعدما كان اللاعب قد اقترب من الانضمام لكاظمة.

ولعب بامبا في الاتحاد المنستيري التونسي ثم انتقل إلى الفجيرة الإماراتي قبل أن ينتهي تعاقده مع الفريق.

وأشارت صحيفة "عالم اليوم" أن كاظمة اقترب من ضم اللاعب حسام عبد العال لاعب وسط طلائع الجيش.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن فواز بخيت مدير كاظمة أن عبد العال اقترب من الانضمام لكاظمة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لسد عجز الوسط بعد رحيل أحمد فتحي وانهاء التعاقد مع المغربي سعيد الخرازي.

وقال بخيت أن الصفقة ستتكلف 60 ألف دولار ويجري التفاوض لتخفيض المبلغ إلى 50 ألف، مشيراً الى أن اللاعب سيصل إلى البلاد منتصف الأسبوع المقبل للانضمام للفريق.

ارشيف زمالك ، الزمالك
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