ميلان يعلن التوصل لاتفاق مع رونالدينيو
الأحد، 13 أبريل 2008 - 17:12
كتب : محمد الأمير
أعلن أدريانو جالياني نائب رئيس نادي ميلان الإيطالي أن ناديه وصل إلى اتفاق لضم البرازيلي رونالدينيو من برشلونة الإسباني.
وقال جالياني في تصريحات أبرزتها وسائل الإعلام الإيطالية إن الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه الطرفان السبت بات اتفاقا صلبا.
وأكد وكيل رونالدينيو وشقيقه آسيس تصريح جالياني بقوله: "تم الاتفاق".
ويقدم رونالدينيو موسما ضعيفا مع برشلونة إذ تغيب عن معظم المباريات بسبب تراجع مستواه حتى أنهت إصابته في الركبة على ما تبقى من الموسم.
ولم يصدر أي تصريح عن رونالدينيو أو نادي برشلونة.
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