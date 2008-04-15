أبو جريشة: الإصابة تحرمني من هز الشباك الصينية

قال محمد محسن أبو جريشة إن اصابته بشد في العضلة الأمامية في أولى مبارياته مع فريقه الجديد زهيجيانج لوتشينج الصيني حرمته من تسجيل الأهداف حتى الآن.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "شاركت أساسيا في أول مباراة للفريق في الدوري أمام تيدا تيانجين وتعرضت للإصابة بشد في العضلة الأمامية ولذلك لم أظهر بمستوى جيد في هذا اللقاء".

وتابع "غبت عن اللقاء الثاني بسبب الاصابة، وكان من المفترض أن اغيب عن اللقاء الثالث أيضا أمام شينجدو بليدس حتى أشفي تماما، ولكن المدرب أصر على وضعي على قائمة البدلاء".

وكشف أبو جريشة عن أنه شارك في الدقائق الـ20 الأخيرة من المباراة بعد تأخر فريقه بهدف، ما أدى إلى تفاقم الإصابة.

وخسر زهيجيانج في مبارياته الثلاثة الأولى في الدوري الصيني قبل أن يحصد أول نقطة له في مباراته الرابعة والأخيرة بالتعادل مع شينيانج جيندي.

وأضاف مهاجم الاسماعيلي السابق "اتفقت مع المدرب على أن أنال راحة كاملة عقب اللقاء الثالث وأخضع للعلاج حتى أشفي تماما من الاصابة، ولذلك غبت عن المباراة السابقة أمام شينيانج جيندي وسأغيب أيضا عن المباراة المقبلة".

وحصل أبو جريشة على إجازة يقضيها في مصر للاستشفاء.

ويحتل زهيجيانج حاليا المركز الخامس عشر وقبل الأخير في الدوري الصيني برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وسجل زهيجيانج هدفا فيما اهتزت شباكه في ثماني مناسبات.