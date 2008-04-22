الاتحاد الإنجليزي يوقف هليب لنهاية الموسم

الثلاثاء، 22 أبريل 2008 - 19:38

كتب : شريف حسن

هليب بقميص أرسنال

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البيلاروسي ألكسندر هليب لاعب وسط أرسنال ثلاث مباريات بعد تعديه بدون كرة على مدافع ريدينج جرايم مورتي في لقاء الفريقين يوم السبت الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي في بيان له أن هليب سيتم إيقافه ثلاث مباريات بعد احتكاكه مع مورتي في لقاء أرسنال أمام ريدينح يوم السبت الماضي.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن هليب تعدى على مورتي باليد في الشوط الثاني من اللقاء، ولكن حكم اللقاء بيتر والتون لم يتمكن من رؤية الواقعة.

وأضاف البيان "بعد مشاهدة الحكم والتون الواقعة في التسجيل التليفزيوني أخبر اللجنة أنه كان سيشهر البطاقة الحمراء لهليب في حالة مشاهدته للواقعة في الملعب، لذلك قرر الاتحاد توقيع العقوبة علي اللاعب".

وأنهيت العقوبة موسم هليب في الدوري الإنجليزي الذي لم يتبق سوى ثلاث مباريات على انتهائه، وربما يكون لقاء ريدينح هو الأخير للاعب البيلاروسي مع أرسنال بعد التقارير التي تؤكد قرب انتقاله إلى الدوري الإيطالي بنهاية الموسم.

ومنح الاتحاد الفرصة لهليب لتقديم استئناف على العقوبة حتى السادسة من مساء الأربعاء وستقرر لجنة الانضباط في الاتحاد العقوبة النهائية يوم الخميس المقبل.

ارشيف هليب ، أرسنال
نرشح لكم
صلاح: هذا سبب تسلم زوجتي جائزة القدم الذهبية.. وأكبر مميزات مكة قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار من أجل حلم الدوري الإنجليزي.. مرموش يغير وكيل أعماله مخيتاريان يعلن اعتزاله الدولي كومان يفتح النار على برشلونة ولابورتا يويفا: منتخبات وأندية بيلاروسيا ستخوض مبارياتها على أرض محايدة تقرير: محاولة لإعادة إحياء سوبر ليج.. ورئيس يويفا: يعيشون في عالم موازي ويستغلون حرب أوكرانيا تقرير إيطالي: حارس منتخب كولومبيا يفكر جديا في قبول عرض النصر السعودي
أخر الأخبار
مرتضى منصور لـ في الجول: طارق حامد يجتمع الآن مع أمير لإتمام التجديد 8 ساعة | الدوري المصري
عقوبات ومكافآت وقضية شيلونجو.. أبرز قرارات إدارة الإسماعيلي 9 ساعة | الدوري المصري
المصري يحيل أحمد الشيخ إلى التحقيق مع إيقاف مستحقاته 9 ساعة | الدوري المصري
الزعيم يحكم الدربي.. الهلال يضرب النصر برباعية 10 ساعة | السعودية
محمد صلاح عن الكرة الذهبية: النتائج صدمتني.. هناك دول لا علاقة لها بكرة القدم 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح: هذا سبب تسلم زوجتي جائزة القدم الذهبية.. وأكبر مميزات مكة 10 ساعة | المحترفون
كرة سلة - سبورتنج يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسيدات 10 ساعة | رياضات أخرى
قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد