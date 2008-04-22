الاتحاد الإنجليزي يوقف هليب لنهاية الموسم

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف البيلاروسي ألكسندر هليب لاعب وسط أرسنال ثلاث مباريات بعد تعديه بدون كرة على مدافع ريدينج جرايم مورتي في لقاء الفريقين يوم السبت الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي في بيان له أن هليب سيتم إيقافه ثلاث مباريات بعد احتكاكه مع مورتي في لقاء أرسنال أمام ريدينح يوم السبت الماضي.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن هليب تعدى على مورتي باليد في الشوط الثاني من اللقاء، ولكن حكم اللقاء بيتر والتون لم يتمكن من رؤية الواقعة.

وأضاف البيان "بعد مشاهدة الحكم والتون الواقعة في التسجيل التليفزيوني أخبر اللجنة أنه كان سيشهر البطاقة الحمراء لهليب في حالة مشاهدته للواقعة في الملعب، لذلك قرر الاتحاد توقيع العقوبة علي اللاعب".

وأنهيت العقوبة موسم هليب في الدوري الإنجليزي الذي لم يتبق سوى ثلاث مباريات على انتهائه، وربما يكون لقاء ريدينح هو الأخير للاعب البيلاروسي مع أرسنال بعد التقارير التي تؤكد قرب انتقاله إلى الدوري الإيطالي بنهاية الموسم.

ومنح الاتحاد الفرصة لهليب لتقديم استئناف على العقوبة حتى السادسة من مساء الأربعاء وستقرر لجنة الانضباط في الاتحاد العقوبة النهائية يوم الخميس المقبل.