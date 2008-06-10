الإصابات تطارد منتخب مصر

تواصل الإصابات مطاردتها للاعبي منتخب مصر قبل مباراتهم مع مالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعد شعور أحمد حسن وعمرو زكي بآلام واستمرار إصابة عماد متعب.

ويعاني حسن من كدمة في عضلات البطن فيما يشعر زكي بآلام في الركبة قد تكون ناتجة عن مشاركته أمام جيبوتي على ملعب من النجيل الصناعي.

وقال قائد المنتخب المصري لـFilGoal.com إن الإصابة لن تمنعه من السفر والمشاركة في اللقاء "لاسيما وأن الفريق يعاني من غيابات كثيرة".

وتستمر آلام الرقبة التي هاجمت متعب في جيبوتي والتي أعلن الجهاز الطبي أنها بسبب تقلصات يتعرض لها مهاجم الأهلي بين حين والآخر.

وخضع متعب لجلسات علاج طبيعي على موضع الآلام.

ويتواصل غياب محمد فضل ومحمد عبد الشافي بداعي الإصابة. وفي المقابل، تحسنت حالة عبد العزيز توفيق والذي كان مصابا بإجهاد في العضلات الخلفية.

ويتحدد في وقت لاحق من الثلاثاء أسماء اللاعبين المغادرين إلى مالاوي لخوض مباراة السبت.

وتتصدر مصر المجموعة الـ12 من التصفيات برصيد ست نقاط بالفوز على الكونجو الديمقراطية وجيبوتي.