Rakitic intends to fulfill Schalke contract
السبت، 21 يونيو 2008 - 21:41
كتب : Hatem Maher
Croatia midfielder Ivan Rakitic said on Saturday that he will honor his contract with Schalke despite reported interest from several clubs.
"I have a contract until 2011 and I intend to fulfill it," Rakitic was quoted as saying by German daily Bild.
The likes of Juventus, Inter Milan and Chelsea have been credited with an interest in the 20-year-old.
Rakitic put in some fine displays in Croatia's EURO 2008 campaign.
Slaven Bilic's men were eliminated from the quarter-finals after a penalty shootout defeat to Turkey.
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