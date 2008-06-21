Rakitic intends to fulfill Schalke contract

السبت، 21 يونيو 2008 - 21:41

كتب : Hatem Maher

Rakitic (L) wants Schalke stay

Croatia midfielder Ivan Rakitic said on Saturday that he will honor his contract with Schalke despite reported interest from several clubs.

"I have a contract until 2011 and I intend to fulfill it," Rakitic was quoted as saying by German daily Bild.

The likes of Juventus, Inter Milan and Chelsea have been credited with an interest in the 20-year-old.

Rakitic put in some fine displays in Croatia's EURO 2008 campaign.

Slaven Bilic's men were eliminated from the quarter-finals after a penalty shootout defeat to Turkey.

ارشيف Schalke croatia rakitic
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