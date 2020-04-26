وكيله: أسلوب الحياة قد يكون عائقا بين سيرينو ومصر

شدد إيدسون جواو وكيل جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز، على تمسك النادي الجنوب إفريقي باللاعب، وطرح عقبة قد تحول دون انتقاله إلى الدوري المصري.

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 00:19