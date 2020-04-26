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مؤمن سليمان: ألوم على الزمالك تمسكه بـ كهربا.. "عايز الأهلي؟ مع ألف سلامة"
يرى مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، أن إدارة الأبيض أخطأت في محاولتها التمسك بـ محمود عبد المنعم "كهربا" قبل رحيله عن النادي.الإثنين، 27 أبريل 2020 - 01:38
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مؤمن سليمان: صن داونز استحق لقب 2016.. وطارق حامد اعترف لي بخطئه
اعترف مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق للزمالك، أن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي استحق التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2016.الإثنين، 27 أبريل 2020 - 01:30
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موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا
كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي حقيقة تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم جناح الفريق جاستون سيرينو.الإثنين، 27 أبريل 2020 - 00:57
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وكيله: أسلوب الحياة قد يكون عائقا بين سيرينو ومصر
شدد إيدسون جواو وكيل جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز، على تمسك النادي الجنوب إفريقي باللاعب، وطرح عقبة قد تحول دون انتقاله إلى الدوري المصري.الإثنين، 27 أبريل 2020 - 00:19
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لاعب إف سي مصر: كنت على وشك الانتقال إلى الزمالك في يناير
كشف إسلام صالح لاعب نادي إف سي مصر، عن اقترابه من الانتقال لـ الزمالك في شهر يناير الماضي.الأحد، 26 أبريل 2020 - 23:54
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عبد الغني يضع تصورا لاستكمال الدوري.. وحل المجموعتين للموسم المقبل
وضع مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق تصورا خاصة باستكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب خطة الموسم المقبل.الأحد، 26 أبريل 2020 - 23:52
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تقرير تونسي: عرض فرنسي لـ كشريدة.. واللاعب يقترب من الموافقة
كشفت صحيفة "الشروق" التونسية عن رغبة نادي ميتز الفرنسي في ضم وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي بداية من الموسم الجديد.الأحد، 26 أبريل 2020 - 22:46
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الاتحاد التونسي يرفض عودة الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية
رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة فريقا الترجي والإفريقي للتدريبات الجماعية مرة أخرى.الأحد، 26 أبريل 2020 - 22:31
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الوداد يحدد الموعد المحتمل للعودة للتدريبات الجماعية
حدد نادي الوداد المغربي الموعد المحتمل لعودة فريق كرة القدم للتدريبات الجماعية من جديد بعد توقف دام لقرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.الأحد، 26 أبريل 2020 - 21:51
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ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم!
روى جاك ويلشير لاعب وست هام يونايتد الحالي ولاعب أرسنال السابق كيف انتقل إلى الأخير بصعوبة وعن طريق حكم حين كان عمره 10 سنوات.الأحد، 26 أبريل 2020 - 21:48