محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
4 أهداف وطرد ومتعة بين الإسماعيلي والأهلي
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 22:02
4 أهداف وطرد ومتعة بين الإسماعيلي والأهلي
4 أهداف وطرد ومتعة بين الإسماعيلي والأهلي
الإسماعيلي
الأهلي
في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: الوقت الإضافي كان قليلا.. ولا أفهم لماذا لم يعود الحكم للفيديو
16 دقيقة |
الدوري الإسباني
حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء
21 دقيقة |
الدوري المصري
مران الأهلي – جلستان لـ موسيماني مع تاو والسولية.. ومعلول يكتفي بالركض
41 دقيقة |
الدوري المصري
الصحف الإيطالية تنتقد أليجري بعد خسارة يوفنتوس أمام ساسولو
ساعة |
الدوري الإيطالي
كالتشيو ميركاتو: لابورتا يضع بيرلو بديلا حال فشل التعاقد مع تشافي
ساعة |
الدوري الإسباني
عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي في "المنطقة الرمادية".. ونميل لقرار الحكم
ساعة |
الدوري المصري
عدم وجود كرة يلغي مباراة في الدرجة الرابعة
2 ساعة |
مصر
القضاء الإداري يحكم بعودة مجاهد إلى انتخابات سموحة
2 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
حمص لـ في الجول: الهزيمة أمام الأهلي مؤلمة.. لكن لدينا القدرة على علاج الأخطاء
سبورت: تشافي توصل إلى اتفاق لقيادة برشلونة
موسيماني إلى جماهير الأهلي: اللاعب رقم 12 دائما ما يصنع الفارق
عدم وجود كرة يلغي مباراة في الدرجة الرابعة
عصام عبد الفتاح: ركلة جزاء الزمالك ضد إنبي في "المنطقة الرمادية".. ونميل لقرار الحكم
الأكثر مشاهدة
1
حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا
2
رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول
3
بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح
4
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني