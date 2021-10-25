مرواغات وجنون في الدربي بأبرز صور تعادل سموحة والاتحاد السكندري

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:33

صور من تعادل سموحة والاتحاد السكندري إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري في استاد الإسكندرية.
سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري
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