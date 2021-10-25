محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
الدرجة الثانية
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
مرواغات وجنون في الدربي بأبرز صور تعادل سموحة والاتحاد السكندري
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:33
مرواغات وجنون في الدربي بأبرز صور تعادل سموحة والاتحاد السكندري
صور من تعادل سموحة والاتحاد السكندري إيجابيا بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري في استاد الإسكندرية.
سموحة
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.. تعادل مجنون في دربي الـ8 أهداف بين سموحة والاتحاد
8 دقيقة |
الدوري المصري
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة
38 دقيقة |
الدوري المصري
التشكيل - مروان وسعد سمير أساسيان مع فيوتشر.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو
48 دقيقة |
الدوري المصري
محمد هلال: مواجهة الأهلي؟ نستعد لكل مباراة بشكل منفرد.. والموسم صعب جدا
ساعة |
الدوري المصري
موسيماني عن تدريب مانشستر يونايتد: ربما الأحفاد سيحققون الحلم
ساعة |
الدوري المصري
خالد جلال: سعيد بمواجهة الأهلي أمام جماهيره.. وأعد بتقديم مستوى جيد أمام الأحمر
ساعة |
الدوري المصري
بويول يستنكر الصافرات ضد لاعبي برشلونة: "الأفضل في التاريخ" رحل لتوه
ساعة |
الدوري الإسباني
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في دربي تركيا ضد بيشكتاش
ساعة |
المحترفون
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مباشر في الدوري - فيوتشر (0)-(0) فاركو.. انطلاق المباراة
لا تقلب الصفحة قبل أن تقرأ السطر الأخير.. تعادل مجنون في دربي الـ8 أهداف بين سموحة والاتحاد
موسيماني عن تدريب مانشستر يونايتد: ربما الأحفاد سيحققون الحلم
التشكيل - مروان وسعد سمير أساسيان مع فيوتشر.. وعمرو جمال يقود هجوم فاركو
خالد جلال: سعيد بمواجهة الأهلي أمام جماهيره.. وأعد بتقديم مستوى جيد أمام الأحمر
الأكثر مشاهدة
1
حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا
2
رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول
3
بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح
4
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني