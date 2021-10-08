احتفال بهدف صاروخي في أبرز صور لقاء مصر وليبيا

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 22:37

صور من لقاء مصر وليبيا في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقامة على ملعب برج العرب.
مصر منتخب مصر طريق المونديال ليبيا
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