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صرخة وهدف رائع في أبرز صور انتصار يونايتد القاتل على فياريال
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:23
صرخة وهدف رائع في أبرز صور انتصار يونايتد القاتل على فياريال
صور من انتصار مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد
فياريال
ليلة الأبطال
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