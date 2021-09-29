صرخة وهدف رائع في أبرز صور انتصار يونايتد القاتل على فياريال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 23:23

صور من انتصار مانشستر يونايتد على فياريال بهدفين لهدف في ملعب أولد ترافورد في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.
مانشستر يونايتد فياريال ليلة الأبطال
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