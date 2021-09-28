هدف ميسي الرائع في أبرز صور فوز باريس على مانشستر سيتي

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 22:52

فرص كثيرة في أبرز صور مواجهة سان جيرمان ومانشستر سيتي
باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سحر ليو يجتاح باريس.. ميسي يسجل لأول مرة ويقود سان جيرمان لهزيمة سيتي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يسجل ويقود ليفربول للحفاظ على الصدارة بالفوز على بورتو 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – حسين السيد يوقع لـ بيراميدز بعد الاتفاق مع طلائع الجيش 10 دقيقة | ميركاتو
ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الانتخابات تقترب.. اتحاد الكرة يخطر وزارة الرياضة بعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الأندية ساعة | مصر
مباشر ليلة الأبطال - ميلان (1) (1) أتليتكو وريال مدريد (1) (2) شيريف.. جوووول سواريز قاااااتل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ليلة الأبطال - التعادل يفرض نفسه بين شاختار وإنتر.. وهالر يكتب التاريخ في فوز أياكس على بيشكتاش 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت ليلة الأبطال -بورتو (1)-(5) ليفربول.. نهاية المباراة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري