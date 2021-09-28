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هدف ميسي الرائع في أبرز صور فوز باريس على مانشستر سيتي
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 22:52
هدف ميسي الرائع في أبرز صور فوز باريس على مانشستر سيتي
فرص كثيرة في أبرز صور مواجهة سان جيرمان ومانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
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