أبرز صور فوز تشيلسي على توتنام في دربي لندن

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 19:17

أبرز صور دربي لندن بين توتنام وتشيلسي
تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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