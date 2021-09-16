قناع أكرم توفيق في أبرز لقطات فوز الأهلي الودي على المقاولون

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:35

أبرز صور لقاء الأهلي والمقاولون العرب الودي الذي فاز فيه المارد الأحمر بهدف دون رد.
الأهلي المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف غريب ينصر جالاتا سراي على لاتسيو في مشاركة متأخرة جدا لـ مصطفى محمد دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - وست هام يستهل مشواره بثنائية في كرواتيا 2 دقيقة | أوروبا
الـ13.. فاركو يعلن استعارة محمد صبحي من الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يتلقى طلبات عقد جمعية عمومية غير عادية 30 دقيقة | مصر
وردة يسجل أول ظهور مصري في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي 46 دقيقة | المحترفون
أبو جريشة لـ في الجول: الإسماعيلي يعسكر في الإسكندرية.. وطلعت يوسف يقيّم الأجانب 54 دقيقة | الدوري المصري
فاركو يفوز على زد وديا استعدادا للدوري 55 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش عن مشاركته ضد يوفنتوس: لست رجلا خارقا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
قد ينال إعجابك