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بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 22:56
بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
دوري الأبطال - بطاقة حمراء وهدف قاتل في انتصار يانج بويز على مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يانج بويز
دوري أبطال أوروبا
كريستيانو رونالدو
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