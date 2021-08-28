محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس الأمم الإفريقية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كأس مصر
طوكيو 2020 - كرة قدم
كل البطولات
أقسام
مصر
طوكيو 2020
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
ميركاتو
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
تتويج الزمالك بلقب الدوري 2020-2021
السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:22
تتويج الزمالك بلقب الدوري 2020-2021
تتويج الزمالك بلقب الدوري 2020-2021
الزمالك
الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
هالاند يحسم قمة الإثارة لدورتموند على حساب هوفنهايم
6 دقيقة |
الدوري الألماني
عبد الله جمعة: رددنا على من شككوا فينا
9 دقيقة |
الدوري المصري
محمود علاء: جمهور الزمالك فوق رأسي
16 دقيقة |
الدوري المصري
موسيماني: أقسم أن يظهر الأهلي بشكل أقوى الموسم المقبل بعدما فهمت الدوري المصري
16 دقيقة |
الدوري المصري
في يومه الأول.. كوريا يقود إنتر ميلان للفوز على فيرونا
19 دقيقة |
الدوري الإيطالي
محمد عواد يتحدث عن مستقبله مع الزمالك
25 دقيقة |
الدوري المصري
طارق حامد: شكرا جمهور الزمالك ومرتضى وساسي وباتشيكو.. الأفضل لم يأت بعد
44 دقيقة |
الدوري المصري
قمصان: نعتذر لجمهور الأهلي عن أي تقصير
51 دقيقة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
البنك الأهلي يقتنص نقطة من بطل الدوري.. الزمالك ينهي الموسم بتعادل
فيديو في الجول - لحظات حاسمة في مشوار تتويج الزمالك بالدوري
موسيماني: أقسم أن يظهر الأهلي بشكل أقوى الموسم المقبل بعدما فهمت الدوري المصري
طارق حامد: شكرا جمهور الزمالك ومرتضى وساسي وباتشيكو.. الأفضل لم يأت بعد
الرابع.. الأهلي يعلن ضم حسام حسن
الأكثر مشاهدة
1
إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا
2
هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض
3
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر
4
احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية
قد ينال إعجابك