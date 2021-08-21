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عودة الجماهير إلى أنفيلد في أبرز صور ليفربول وبيرنلي
السبت، 21 أغسطس 2021 - 14:08
عودة الجماهير إلى أنفيلد في أبرز صور ليفربول وبيرنلي
عودة الجماهير إلى أنفيلد في أبرز صور ليفربول وبيرنلي
ملعب أنفيلد
ليفربول
بيرنلي
الدوري الإنجليزي
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