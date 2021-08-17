رأسية قاتلة الأبرز في صور انتصار مثير لـ الزمالك على دجلة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:04

أبرز صور انتصار الزمالك بهدف دون رد على وادي دجلة في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.
الزمالك وادي دجلة في الدوري
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