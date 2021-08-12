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تعادل قاتل في أبرز صور لقاء البنك الأهلي وأسوان
الخميس، 12 أغسطس 2021 - 21:39
تعادل قاتل في أبرز صور لقاء البنك الأهلي وأسوان
صور من تعادل البنك الأهلي وأسوان إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب بتروسبورت في الجولة 30 من الدوري المصري.
البنك الأهلي
أسوان
في الدوري
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