تعادل قاتل في أبرز صور لقاء البنك الأهلي وأسوان

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 21:39

صور من تعادل البنك الأهلي وأسوان إيجابيا بهدفين لكل منهما في ملعب بتروسبورت في الجولة 30 من الدوري المصري.
البنك الأهلي أسوان في الدوري
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