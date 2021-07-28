احتفالات وقوة بدنية في صور فوز مصر على أستراليا

الأربعاء، 28 يوليه 2021 - 15:26

احتفالات وقوة بدنية في صور فوز مصر على أستراليا
أستراليا مصر طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكرم توفيق: تعاهدنا على عدم الخروج.. وسنثبت قوتنا 34 دقيقة | طوكيو 2020
مواجهات نارية - تعرف على مباريات ربع نهائي الأولمبياد.. والموعد 36 دقيقة | طوكيو 2020
شوقي غريب: أتممنا المهمة بأنفسنا.. والبدلاء صنعوا الفارق أمام أستراليا 45 دقيقة | طوكيو 2020
محمد الشناوي: ربع النهائي هدفنا من البداية.. وسنركز بقوة على البرازيل 49 دقيقة | طوكيو 2020
لاجازيتا: إنتر يقترب من ضم نانديز.. وناينجولان مفتاح الصفقة 50 دقيقة | ميركاتو
حجازي على موعد مع رقم قياسي لم يكسر منذ 57 عاما 58 دقيقة | طوكيو 2020
طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل ساعة | طوكيو 2020
تمت المهمة.. مصر إلى ربع نهائي الأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك